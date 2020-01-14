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كُتّاب وآراء
شاحنات ذكية لجمع النفايات
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - سعاد الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:35
بادرة حسنة من اعضاء المجلس البلدي لجهة الدار البيضاء الكبرى ونتمنى ان تعمم الفكرة حتى بالعاصمة الرباط باستعمال وسائل تكنولوجية جديدة
2 - عبد الحق أبو اسامة المغربي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالتوفيق ان شاء الله شيئ جيد جدا جدا أن نري مثل هذه المعدات في المغرب نتمني من الله تعالي بكم التوفيق والنجاح والسداد والفلاح وأيضا نتكي أن تعمم مثل هذه المبادرة في جل المدن المغربية وفي نفس الوقت لابد من وضع كاميرات المراقبة على العمال لكي يحافظوا على المعدات لان ثمنها باهض وعلى المواطنين للاسف بعض الناس يسرقون او يحرقون الحاويات وهذا شيئ مخزي لاكن موجود لذا السبب لابد من الحيطة والحذر لكي تنجح الشركة وترتاح ساكنة الدار البيضاء الكبرى والحمد لله رب العالمين
بالتوفيق ان شاء الله شيئ جيد جدا جدا أن نري مثل هذه المعدات في المغرب نتمني من الله تعالي بكم التوفيق والنجاح والسداد والفلاح وأيضا نتكي أن تعمم مثل هذه المبادرة في جل المدن المغربية وفي نفس الوقت لابد من وضع كاميرات المراقبة على العمال لكي يحافظوا على المعدات لان ثمنها باهض وعلى المواطنين للاسف بعض الناس يسرقون او يحرقون الحاويات وهذا شيئ مخزي لاكن موجود لذا السبب لابد من الحيطة والحذر لكي تنجح الشركة وترتاح ساكنة الدار البيضاء الكبرى والحمد لله رب العالمين
3 - مواطن مغربي الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:17
إستعمال الشاحنات الذكية سيساهم بشكل كبير في خفض الحجم الكبير للنفايات التي تعاني منها الدار البيضاء.
4 - mhamad الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:42
السلام عليكم والله لو ياتون ب الربوات ل جمع الازبال لان تنفع مع المجتمع المغربي لاننا نحن المسؤلون عن كل هدا الازبال فى كل مكان الشوارع الحدائق المنتزهات الشواطي هناك اماكين ل رميها ولكن اين الوعي الله المستعان
5 - Adil الثلاثاء 14 يناير 2020 - 12:43
Casablanca comme toutes les grande metropoles au monde devrait se transformer en ville qui fonctione 24 heures sur 24 heures.
Les camions qui font les livraisons ne doivent plus circuler le jour mais a partir de 22:00 jusqu'a 6 heure du matin.
La circulation dans le centre ville doit etre reserver aux vehicules et scooters electriques a cote des bicyclettes.
Quelques rues devraient etre completement fermer a la circulation des voitures. Priorite a la marche.
Nos maires devraient s'inspirer de leurs collegues d'Amsterdam et Copenhagen ou la priorite est reserve aux biyclettes et transport en commun electrique.
Les camions qui font les livraisons ne doivent plus circuler le jour mais a partir de 22:00 jusqu'a 6 heure du matin.
La circulation dans le centre ville doit etre reserver aux vehicules et scooters electriques a cote des bicyclettes.
Quelques rues devraient etre completement fermer a la circulation des voitures. Priorite a la marche.
Nos maires devraient s'inspirer de leurs collegues d'Amsterdam et Copenhagen ou la priorite est reserve aux biyclettes et transport en commun electrique.
6 - casawi الثلاثاء 14 يناير 2020 - 13:04
أليس الشركة قائمة ودفتر التحملات تم الموافقة عليه لماذا كل هذه الرخص والتعقيدات أليس جمع النفايات وجمالية المدينة ونظافتها وراحة المواطن أهم من كل المساطر التي للأسف الشديد تعيق التنمية والتطور الإقتصادي
7 - lemaroquino الثلاثاء 14 يناير 2020 - 13:23
C est un bon matériel mais je conseille à cette société et surtout à ce responsable marocain, s il vous plaît créer une unité de maintenance et de nettoyage de ce matériel car on a constaté que les camions de l autre ancienne société circulent à casa tous sales (ya pas de nettoyage à la fin du service) et aussi mal entretenus des pièces cassés, des feux rouges cassés, et aussi la tenus des agents de récoltes sont sales aussi alors un peu de profetionalisme s il vous plaît donc j aimerai bien que cette nouvelle société soit profetionelle et donne une bonne image à la ville de casablanca
8 - ZakariaJ الثلاثاء 14 يناير 2020 - 13:23
لامبادرة حسنة ولا الخوى الخاوي، الحنكة ان هاذ الألات تكون كتصنع فالمغرب ماشي تستوردوها وخى ماتكونش صناعة مغربية 100%. الى كنتو غير تزربعو الملايين فالعملة الصعبة فبراكا غير الشطابة و التيو ديال الماء، على الأقل تخدمو واحد المأت ديال الناس. ومدام كل مدينة غادي تحتاج المأت ديال الشاحنات فحاولو تغريو شركات اوروبية بالإنتاج فالمغرب و علاش دايرين المدرسة المحمدية و الحسنية و غيرها.
مدام المسؤلين ديال الزمر بحالكم هما اللي مزال كيتحملو المسؤلبة ما غادي نشوفو خير
مدام المسؤلين ديال الزمر بحالكم هما اللي مزال كيتحملو المسؤلبة ما غادي نشوفو خير
9 - المصطفى بهلول صاحب روئية الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:05
شكرا على هاذ مبادرة الجميلة طيبة جزاكم الله الرحمان الرحيم بالخير لأن النضافة من إيمان الله إيوفقكم من المزيد العمل و الإجتهاد إنشاء الله
10 - FOUAD الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:56
كل شيئ ذكي فى المغرب جميل الشاحنات الكرويلات ...........الشعب الوزراء ......
11 - العقلية الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:57
المسئلة مسئلت عقلية واخلاق. شعبنا وخ نديرو ليه طارو ديل زبل لاسق فيه اخليه او الوح فزنقة. التربية والتوعية يا اخوان....
12 - هدر للمال الثلاثاء 14 يناير 2020 - 15:12
اكبر هدر للمال العام وبالعملة الصعبة هو إعطاء الشركات الاجنبية صفقات بالملايير للتذبير المفوض لنفايات والنقل بمدننا.واغلبية.الشركات لم توفق في مهمتها.
14 - عبدالحق الثلاثاء 14 يناير 2020 - 16:16
ان العدو رقم واحد لشركات النظافة و الذي تجب محاربته بحزم هم البوعارة ، فقد رايت بام عيني اتنان منهم بشارع لاكروي قرب سكة الترامواي بالارالبيضاء و هم يزيلون عجلات البالوعات البلاستيكية في عز النهار دون خوف بل ادا نهيتهم عن فعلتهم هاجموك بلسان سليط .
فمن يردع مثل هؤولاء اللصوص الذين يخربون الممتلكات العامة في واضحة النهار.
فمن يردع مثل هؤولاء اللصوص الذين يخربون الممتلكات العامة في واضحة النهار.
15 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:18
مبادرة جيدة يجب أن تنتشر في جميع مدن البلاد بكمية كافية ، كان ينبغي للمغرب أن يفعل ذلك منذ فترة طويلة على الصورة ، إنه فقط النموذج الصغير المكشوف وما زالت هناك نماذج أخرى ذات سعة كبيرة
bonne initiative qui devrait se répandre dans toutes les villes du pays en quantité suffisante, le Maroc aurait dû le faire depuis longtemps sur la photo c'est uniquement le petit modèle exposé il existe encore d'autre modèles en grande capacité
bonne initiative qui devrait se répandre dans toutes les villes du pays en quantité suffisante, le Maroc aurait dû le faire depuis longtemps sur la photo c'est uniquement le petit modèle exposé il existe encore d'autre modèles en grande capacité
16 - غريب الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:37
المشكل ليس في ضرورة توفير آليات حديثة،المشكل في العنصر البشري الذي ليس في ثقافته وعي بعدم تلويث محيطه بوضع القمامة في مكانها الصحيح.المشكل المطروح هو ولو انك احظرت الات حديثة و ذكية،لكن قوة العنصر تلبشري الغير الواعي بالمحافظة على البيئة اقوى من هته الالات الذكية الا من رحم الله.
17 - noreddine الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:48
القضية هي انه المواطن الذكي اللي ماكاينش. يرمون حتى حفاظات الاطفال من نوافذ السيارات، يرمون اَي شيء و كل شيء في الشارع حتى الاطفال و الأجنة.
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