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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مصمم موهوب للسيارات

مصمم موهوب للسيارات

الجمعة 10 يناير 2020 - 18:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - azrou999 الجمعة 10 يناير 2020 - 19:11
اقترح عليك ان تراسل مباشرة الشركات مثل رونو و غيرها
وتبعث لها بالبعض من اعمالك الجميلة ماشاء الله و هذا الاقتراح يبقى احدى المبادرات التي يجب عليك القيام بها
و نسأل الله ان يحالفك بالنجاح و التوفيق .
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2 - مغربي الجمعة 10 يناير 2020 - 19:35
ما أعجبني هو أنه وضع لوحات أرقام أوروبية على تصاميمه. وكأنه يعلم أنه من المستحيل أن يصنع المغرب أياً منها.
تابع أخي الكريم. نتمنى أن تخطفك إحدى الشركات الأوروبية.
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