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كُتّاب وآراء
عصيد: التنمية والفقه القديم
السبت 11 يناير 2020 - 22:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - IFRANE MOROCCO السبت 11 يناير 2020 - 23:29
نحتاج الى تصورات الناس متل عصيد كي يتطور المغرب اجتماعيا!
2 - Me who believe on me السبت 11 يناير 2020 - 23:43
my friend, in your video you give a lot of gifs to lkhwanjia, but I do not think they will understand you
I think from your humble side you want to bring them into the human world and let them discover the beauty of this life, but I do not think it is a good idea to help someone who already died
it will be a loss of effort and energy to try to bring them back
let them vanish slowly without any sympathy
I think from your humble side you want to bring them into the human world and let them discover the beauty of this life, but I do not think it is a good idea to help someone who already died
it will be a loss of effort and energy to try to bring them back
let them vanish slowly without any sympathy
3 - مغربي حداثي السبت 11 يناير 2020 - 23:55
أنا متأكدٌ أن جيشا جراراً سيهاجم المثقف المغربي الأستاذ عصيد،وذلك لسبب بسيط هو أنهم ينظرون الى هذا الرجل بنظرة نمطية على أنه علماني ملحد و... ،إن طرح الأستاذ عصيد في هذا الفيديو هو طرح عقلاني و حداثي ،قد يكون هناك آراء أخرى سلفية ،ومن حقها ذلك ،ومن حقنا نحن أن نطلعَ على جميع الآراء دون الطعن والتجريح في رأي معين.
إن استطعنا أن نحترم الرأي المخالف لرأينا سنكون قد خطونا أول خطوة الى التنمية التي يحلمُ بها كل مغربي.
إن استطعنا أن نحترم الرأي المخالف لرأينا سنكون قد خطونا أول خطوة الى التنمية التي يحلمُ بها كل مغربي.
4 - Ssi Toyen JADDA الأحد 12 يناير 2020 - 00:06
A mon sens, personne ne devrait être contre ces brillantes idées qui sont très logiques et correspondent exactement à la réalité et au nouveau système de la société dans le monde (modernité, dimocratie, liberté, etc). J'espère que les décideurs, les politiciens et la fameuse commission qui va soi-disant nous pondre le nouveau modèle de développement prendront en considération ces idées incontournables pour un résultat satisfaisant.
5 - م المصطفى الأحد 12 يناير 2020 - 00:18
رغم أن البعض من أشرطة الأستاذ عصيد تشدني للإستماع إليها حتى النهاية ، فما يؤخذ عنه في اعتقادي الخاص هو أن الدين بالنسبة له مرادف للتخلف ولاجترار الماضي لا غير.
لكن الأستاذ عصيد ربما أنه ينسى شيئا مهما هو أن القيم الإنسانية وليدة القيم الدينية. هذه الأخيرة التي كلما ترجمت على أرض الواقع، وبتعبير آخر كلما استخرج المسلمون من العبادات القيم الدينية الصحيحة وتعاملوا بها سواء في ما بينهم أو مع الآخرين إلا وانبهر العلمانيون بما فيهم الأستاذ عصيد وغيره أو غير المسلمين من عظمة ديننا الإسلامي الحنيف ومن الغايات التي تهدف إليها للوصول بالأمة إلى الوجه المشرف الذي تستحقه .
لكن الأستاذ عصيد ربما أنه ينسى شيئا مهما هو أن القيم الإنسانية وليدة القيم الدينية. هذه الأخيرة التي كلما ترجمت على أرض الواقع، وبتعبير آخر كلما استخرج المسلمون من العبادات القيم الدينية الصحيحة وتعاملوا بها سواء في ما بينهم أو مع الآخرين إلا وانبهر العلمانيون بما فيهم الأستاذ عصيد وغيره أو غير المسلمين من عظمة ديننا الإسلامي الحنيف ومن الغايات التي تهدف إليها للوصول بالأمة إلى الوجه المشرف الذي تستحقه .
6 - moha raiss الأحد 12 يناير 2020 - 00:28
الثرات الفقهي الاسلامي من احاديث وغيرها تناولها البعض مما يسمون فقهاء وناقشوها فيما بينهم واخترعوا (الاجماع) فيما بينهم واقصوا اي اجتهاد قاءم على العقل ودبحوا واحرقوا الكتب وجيشوا البلداء والرعاع ليستعملوا الدين مطية للوصول الى الحكم .
-فعلا الفقه عقيم واحكامهم ضعيفة عند ال pgd .يكفي ان تفهم ان القتل العمد هو محرم حتى عند الملحد . او شهادة الزور النصراني ايضا يحرمها .
المجتمع المدني هو الحل وشكرا الاستاذ عصيد
-فعلا الفقه عقيم واحكامهم ضعيفة عند ال pgd .يكفي ان تفهم ان القتل العمد هو محرم حتى عند الملحد . او شهادة الزور النصراني ايضا يحرمها .
المجتمع المدني هو الحل وشكرا الاستاذ عصيد
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