24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/01/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:41
|16:19
|18:42
|20:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الحريات الفردية بالمغرب.. نحو مرافعة دستورية أقوى!
- ملفات "إيران وليبيا والإرهاب" تتصدر لقاء الملك والرئيس الفرنسي
- المشاركة في "الماراثون" تقي من تصلب الشرايين
- "مرسيدس" تحتل صدارة مبيعات السيارات الفاخرة
- من إيران إلى كوريا الشمالية .. مخاطر الحرب النووية تتربص بالعالم
المغرب يخنقُ اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية بمنع التهريب المعيشي (1.00)
- أخنوش يدعم إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المملكة - (123)
- المغرب يخنقُ اقتصاد مدينتي سبتة ومليلية بمنع التهريب المعيشي - (81)
- بيد الله: الصراع في "البام" شخصي.. والحرف العربي يسهّل الأمازيغية - (79)
- العثماني: المغرب دولة حقوق وحريات .. والمسّ برموز الدولة خطر - (67)
- رصيف الصحافة: الجزائر تمنح البوليساريو أموالا تحت غطاء التنمية - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صفاء وهناء والنجاح
الأحد 12 يناير 2020 - 12:40