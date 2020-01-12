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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقاش في السياسة: بيد الله

نقاش في السياسة: بيد الله

الأحد 12 يناير 2020 - 23:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - النرويجي الأسمر الأحد 12 يناير 2020 - 22:07
ليس "رجل سياسة" من يحدد إذا ما كان "رجل سياسة" آخر وطنيا أو غير وطني، و إنما المواطن و التاريخ، من يحدد ما قدمه هذا أو ذاك للوطن من خدمات أو تضحيات.
هذا إذا إفترضنا، في حالتنا المغربية الفريدة و المُتفرِدة، أنه عندنا رجال سياسة يخدمون الوطن و المواطن، و يقدمون من أجله التضحيات!!!
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9
2 - مغربي الأحد 12 يناير 2020 - 22:26
سي بيدي الله. أشكركم على ما قدمته لكم الدولة المغربية وما قدمته لها. أليس من حق الشباب الكفىء في حزبكم الجديد أن يأخد المسؤولية والمشعل ؟
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-4
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