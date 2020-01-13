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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفراشة يغزون الأمم المتحدة

الفراشة يغزون الأمم المتحدة

الاثنين 13 يناير 2020 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المغربي الاثنين 13 يناير 2020 - 15:20
مدينة ينطبق عليها المثل العامي من الخيمة خرج عوج لأنه يصعب اصلاح ما افسده المسيرون السابقون العشوائية والإرتجالية خير دليل مشكل النقل الدي تتخبط فيه الساكنة مند سنوات خلت ناهيك عن الفراشة واللهم جرة لك الله يا الدارالبيضاء
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10
2 - karima الاثنين 13 يناير 2020 - 15:34
حشومة نقولوالدار البيضاء مدينة ذكية ونحن نشاهد الحمير والكرارس والكريانات والأسواق في الطرقات تطبيق القانون بصرامة هوالحل
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3 - مواطنة بيضاوية الاثنين 13 يناير 2020 - 16:20
لا أستطيع ان أقول او أعبر علي مايجري في مدينة ذكية الدار البيضاء، للأسف و كما علق قبلي فوضي عارمة و تسيب عظيم لا حول ولا قوة الا بالله لا نري إلا ما يؤسف و يضر العين أين مارحت وارتحلت، اليس هنا جهات مكلف ، الوضع لا يبشر بخير و الله أصبحنا نستحي من كل ما يدور امامنا كسكان أما السائح ماذا سوف يري ؟؟؟؟؟
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