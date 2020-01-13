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كُتّاب وآراء
طفل يعاني في صمت
الاثنين 13 يناير 2020 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالرحمان الاثنين 13 يناير 2020 - 20:37
قليل فاش كنحس بدمعة غتنزل دابا حسيت بيها
كنتمنا من الله يشافي هاد الولد ويوقف على رجليه ويكون بحالو بحال صحابو والله يخلي ليه جداتو وجدو والله يحقق ليهم الأحلام ديالهم فهاد لولد
صراحة سعدات لي عندو وكيعاون المحتاج
كنتمنا من الله يشافي هاد الولد ويوقف على رجليه ويكون بحالو بحال صحابو والله يخلي ليه جداتو وجدو والله يحقق ليهم الأحلام ديالهم فهاد لولد
صراحة سعدات لي عندو وكيعاون المحتاج
2 - partager الاثنين 13 يناير 2020 - 20:39
من وصلت عنده فليرسلها الى من يحب. وتواصوا بالصبر وتواصو بالمرحمة.
3 - Samir الاثنين 13 يناير 2020 - 20:52
من المسؤول عن وضعيته؟ أليس الدولة هي التي تتحمل المسؤوليه الكامله في معالجة هذا الشخص بالمجان. أليس أموال الثروات سرقت من طرف المسؤولين الكبار في الدولة و هربت الى بنما و سويسرا. لماذا نتكفل نحن المغاربة بإيجاد بد بديل الأموال التى سرقت و التي بها قد نبني آلاف المستشفيات و يعالج فيها الفقراء بالمجان. إذا كان في دولة ديموقراطية فسيلقى الدعم من الدولة لأن الدولة أنشأت مستشفيات تعالج الناس ذوي الاحتياجات بالمجان. لأنهم يستثمرون ثروات البلاد في مساعدة أبناء الوطن لذالك الشعوب في الدول الديموقراطية تحب بلدانهم. إذن لا تتعجبوا من فرار المغاربة من المغرب بل كره المغرب لأن مسؤوليه غير وطنيين.
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