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كُتّاب وآراء
الوداد يتعاقد مع غاموندي
الاثنين 13 يناير 2020 - 17:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - terrible الاثنين 13 يناير 2020 - 23:19
la botola est devenue n'importe quoi....on change d,entraineurs comme on change des chemises, qu'est ce qui arrive? changement d'entraineurs à chaque 2 mois démontre l'insécurité et l'anarchie dans ce pays fou ! du jamais vu dans aucun autre pays !!!!!!
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