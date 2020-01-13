24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مضادات حيوية تساهم في علاج "مرض الخرف" (5.00)

  2. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  3. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  4. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  5. تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الوداد يتعاقد مع غاموندي

الوداد يتعاقد مع غاموندي

الاثنين 13 يناير 2020 - 17:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - terrible الاثنين 13 يناير 2020 - 23:19
la botola est devenue n'importe quoi....on change d,entraineurs comme on change des chemises, qu'est ce qui arrive? changement d'entraineurs à chaque 2 mois démontre l'insécurité et l'anarchie dans ce pays fou ! du jamais vu dans aucun autre pays !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.