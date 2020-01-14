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كُتّاب وآراء
انفجار مستودع غاز في فاس
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 10:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ولد زايو الثلاثاء 14 يناير 2020 - 11:58
أولا الله يعوض لكم الخسائر. أبقى فيا ذاك السيد الذي كان يبكي على البهيمة مصدر رزقه وقوت أبنائه. أما المتدخل الأول يشبه عمدة فاس ضننت أنه السيد إدريس الأزمي الإدريسي عمدة فاس أرجع حالة بسبب الحالة التي تعيشه فاس.
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