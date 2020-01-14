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كُتّاب وآراء
صرخة بائعي السمك
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - simo الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:33
علاش مكتجمعوش الفلوس باش ديرو محلاتكم كيما الأمازيغ ؟
الأمازيغ جامعينهم غير ب ريالات ودارو محلاتهم
تحية لأي مواطن خدام على راسو أودار محالو مكيسعاش العبد.
الأمازيغ جامعينهم غير ب ريالات ودارو محلاتهم
تحية لأي مواطن خدام على راسو أودار محالو مكيسعاش العبد.
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