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كُتّاب وآراء
قرصنة البحوث الجامعية
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سليمان الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:39
راه ما كاين أو مابقى غير سياسة كوبي كولي ...النسخ...copie coller. ..في تقريبا جل الميادين...الانسان تلزمه السعة capacités للتفكير و الفلسفة للتحليل و الادراك و المعرفة الصحيحة و التمرن...لكن ليس هناك وقت....google و التغدية الغير سليمة و عدم الرياضة و الفن...الخ قضى على جل امكانيات الاجتهاد ... كل شي اتقال... tout a été dit
2 - choukri الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:57
même si on a des travaux de recherches praticables le Maroc n'a pas la capacité de mettre en oeuvre ces recherches même si vous trouvez la configuration de l'atome en 3 D le Maroc restera dans la queue des classification mondiaux parce que ... sans le dire tout le monde connait la raison et voilà
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