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كُتّاب وآراء
البراهمة والنموذج التنموي
الجمعة 17 يناير 2020 - 14:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سوسن حاربيل الجمعة 17 يناير 2020 - 14:24
النموذج التنموي الجديد هو استرجاع الشعب لارادته من اجل تقرير مصيره بنفسه فقط و بحرية و بعيدا عن الاستبداد المرتكز و المعتمد على بعض دول الخارج المعروفة ضدا في مصالح سكان المغرب كافة...في دول الجوار هناك انتخابات رئاسية...في المغرب بقي المغرب متخلف سياسيا بل لم يبرح الفيودالية او النظام السياسي القديم الذي تجاوزه الزمن منذ قرون...
2 - لقد قلت كلمة حق الجمعة 17 يناير 2020 - 14:38
أشكر الأستاذ البراهمة الجرأة وقول كلمة حق كلامك في الصميم لقد شخصت الداء شكرآ أستاذ البراهمة
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