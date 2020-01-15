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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دارت بعيون مغاربة

دارت بعيون مغاربة

الأربعاء 15 يناير 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Mouatene الأربعاء 15 يناير 2020 - 17:51
دارت يقدر للانسان يديرها لراسو بلا مجموعة الناس, هنا تيبان الفرق بين العقول
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13
2 - Mazagan الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:20
إعتبرها والي بنك المغرب عثرة في وجه الإندماج المالي بالمغرب، و إعتبرها العلامة محمد التاويل رحمه الله و غفر له حراما على عكس ما قاله علماء كثر، و يعتبرها المغاربة وسيلة للهروب من جشع الأبناك.
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13
3 - Khadija الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:29
دارت اذا بقيت تمزاول بشكل اجتماعي محدو, مثلا في اطار عائلي او بين اصدقاء او زملاء في العمل, فهذا شيء لا يؤثر على الابناك و لا يمكن منعها ايضا, لانها علاقات شخصية. اما اذا كانت مثلا تتعدى ما هو اجتماعي او عدد معين من المشاركين, مثلا في تنظيم حزبي او ديني او تيار معين و تشترى بذلك اراضي و عقارات ضخمة او فيلات او في مشاريع معينة, فهذا منوع قانونيا, لانها تصبح بمتابة جماعة مغلقة موازية للاقتصاد الرسمي, او يجب الاعلان عنها كجمعية او مؤسسة مالية و طلب رخصة من الدولة لمزاولتها بشكل رسمي كمؤسسة غير ربحية و تقديم الحسابات لوزارة المالية او مصلحة الضرائب....
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0
4 - متتبع الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:30
دارت كانت و ستبقى مؤسسة بنكية إسلامية إجتماعية.. تحضى بالكتير من التقة تقف معك في سراء و الضراء..
شخصيا إقتنيت بها سيارة و أسدد وأنا مرتاح البال.
الله يبعد عليها الحكومة و المتدخلين.
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2
5 - ramzi الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:44
دارت هي عملية مالية اجتماعية الهدف منها البعد عن الربا والزيادات التي تنتج في حال السلف من الابناك ، ويقوم بها اغلب الفئات الاجتماعية على حسب قدراتهم المالية
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6 - خير يصبح شرا ! الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:47
دارت فكرة معقولة، اﻻ ان بعضهم يستغل ثقة الناس ، ويهرب !! خيرا يصبح شرا . انعدام الثقة بين الأعضاء أكبر معضلة .
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7 - رشيد من العيون الأربعاء 15 يناير 2020 - 18:55
متنحملش دارت فيها خطر كبير شي واحد ياخذ فلوسك
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