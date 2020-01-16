24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/01/2020
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- التفريق بين الأمازيغ والعرب
- بوطيب يرفض التنازل عن مستحقات مادية للزمالك
- أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة
- ناشطة مغربيّة تخلقُ جدلَا في مليلية بسبب الحجاب
- حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بمدينة وجدة
الملك يستمع إلى "ترانيم دينية" في كنيس "صلاة عطية" بالصويرة (5.00)
رصيف الصحافة: المغرب يطور مشروعا لتحصين الدبابات والمدرعات (5.00)
- البكوش: الصحراء لا تعيق الاتحاد المغاربي .. و"رهان الثورات" فاشل - (45)
- لمياء .. سائقة "تريبورتور" تقدم خدمة غسل السيارات بالمحمدية - (45)
- قضاء الاستئناف يؤيد سجن الرابور الكناوي بتهمة "إهانة الشرطة" - (43)
- قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون - (41)
- "اللعب على الحبلين" .. عندما صوتت تركيا ضد الاستقلال الجزائري - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المعهد الفرنسي بالبيضاء
الخميس 16 يناير 2020 - 17:25