24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/01/2020
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:24
|18:48
|20:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- سوق السمك بالمهدية
- فيروس غامض يسجّل عشرات الإصابات بالصين
- ألوان الموسيقى الشعبية المغربية تتألق بالرياض
- وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما
- تحذير برتقالي: طقس بارد وتساقطات ثلجية بالمغرب
الواجبات المنزلية في العطل .. تثبيت للمكتسبات أم إزعاج للتلاميذ؟ (5.00)
- الجزائر تقاطع تظاهرة رياضية لـ"الكاف" في المغرب بسبب الصحراء - (191)
- منتخب الجزائر يراهن على الفوز بمونديال 2022 - (71)
- هل تؤثر وساطة الجزائر بشأن أزمة ليبيا على "اتفاق الصخيرات"؟ - (60)
- "رابطة" تطالب بمحاكمة عادلة لـ"أستاذ تارودانت" - (46)
- رصيف الصحافة: الأزمة المالية الخانقة تُخرِج سيطايل من "دوزيم" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قنصلية غينيا بالداخلة
الجمعة 17 يناير 2020 - 23:31