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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إقامة سكنية بدون ماء

إقامة سكنية بدون ماء

الأحد 19 يناير 2020 - 16:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رضى الأحد 19 يناير 2020 - 19:39
التزود بالماء عبر شبكة ليدك يكلف الكثير من المال...لبانضية أو أصحاب الشكارة الدين ليس لهم مؤهلات تمكنهم من تقييم التكاليف ...عامة ما يصطدمون بمثل هده المشاكل .
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5
2 - العبدي الأحد 19 يناير 2020 - 19:40
يجب تطبيق قانون المحاسبة على من منح رخصة السكن لصاحب المشروع وضرب بعرض الحائط أمة بكاملها على النيابة العامة أن تتحرك لظمان حقوق الساكنة واعتقال و محاسبة من رخص السكن لصاحب المشروع وعلى أي اساس.
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3 - OUSSAMA الأحد 19 يناير 2020 - 20:05
خلاصة الكلام رحم الله القاىل عند رخصه تترك نصفه
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5
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