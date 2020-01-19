إقامة سكنية بدون ماء

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/01/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- انتخاب الفحيلي على رأس "التجار الأحرار" بمراكش
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- التساقطات تنعش آمال المزارعين وتساهم في الحد من موجة الصقيع
- جلدك أصفر وبطنك منتفخ وبولك داكن .. حذار من التهاب الكبد
مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (78)
- موظف بالبرلمان يعتدي على عجوز ويحوّل حياة أسرة إلى جحيم - (70)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (56)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (38)
- المحامي و"زواج الفاتحة".. القضاء يفرج عن متهمة في "ملف خيانة" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إقامة سكنية بدون ماء
الأحد 19 يناير 2020 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - رضى الأحد 19 يناير 2020 - 19:39
التزود بالماء عبر شبكة ليدك يكلف الكثير من المال...لبانضية أو أصحاب الشكارة الدين ليس لهم مؤهلات تمكنهم من تقييم التكاليف ...عامة ما يصطدمون بمثل هده المشاكل .
2 - العبدي الأحد 19 يناير 2020 - 19:40
يجب تطبيق قانون المحاسبة على من منح رخصة السكن لصاحب المشروع وضرب بعرض الحائط أمة بكاملها على النيابة العامة أن تتحرك لظمان حقوق الساكنة واعتقال و محاسبة من رخص السكن لصاحب المشروع وعلى أي اساس.
3 - OUSSAMA الأحد 19 يناير 2020 - 20:05
خلاصة الكلام رحم الله القاىل عند رخصه تترك نصفه
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3