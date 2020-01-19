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كُتّاب وآراء
أزمة الماء ببني ملال
الأحد 19 يناير 2020 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبد القادر جرسيف الأحد 19 يناير 2020 - 21:50
أزمة الماء ببني ملال، والسي العثماني قال يجب ان تسقى ملاعب الكوالف بالماء الصالح للشرب
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