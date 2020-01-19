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كُتّاب وآراء
ذكرى وفاة الشيخ حمزة
الأحد 19 يناير 2020 - 21:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - mourad الأحد 19 يناير 2020 - 21:32
والله العضيم إن هته الاشياء مضيعة للوقت وتخليف للشعب وإغناء العائلة البودشيشية التي أصبح يضرب لها الحساب أكتر من السلطات في شرق المغرب.. كفانا إضعافًا وإذلالًا لدين الإسلام
2 - AbouRayan الأحد 19 يناير 2020 - 21:52
Y'a il quelqu'un qui peut nous parler de ce cheikh Hamza , qui est il ?qu'est ce qu'il a fait de bien dans sa vie?et merci beaucoup pour ça
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