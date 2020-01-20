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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طفلة تحتاج زراعة قوقعة

طفلة تحتاج زراعة قوقعة

الاثنين 20 يناير 2020 - 18:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شوف تشوف الاثنين 20 يناير 2020 - 18:35
يمكن خاصها تحرك لإسبانيا فقوارب الموت كالسيدة التي سبقتها للتجربة نفسها بعد معاناتها مع مرض الكونسير وما لاقته حيف وتسويف وتماطل وإهمال لحالتها من طرف المشرفين على وزارة الصحة ومرؤوسي مستشفياتنا المبجلين فهناك المهاجرين الغير الشرعيين يلقون الرعاية الصحية اللازمة من طرف الحكومة الإسبانية وبدون مقابل فالمواقف الإنسانية عندهم أكثر من الماديات ، أو أعطينا شيك عاد نديرو لك عملية جراحية
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2 - فقير.....! الاثنين 20 يناير 2020 - 18:41
لك الله يا بنية نطلب من الله ان يهدي غني من اغنياء المغرب ان يتدخل و يمول هذه العملية فهي فرصة ليبارك الله له في رزقه و يكتب له اجرا خير من الدنيا ومافيها لان من ساعد و كان سببا في عالج انسان خاصة العين التي يرى بها نور الله له الدنيا وبصره و نور له رزقه فسارعوا يا اغنياء المغرب انها فرصة من ذهب ولكن هناك عديد امثال هاد البنية من هم محتاجون لمثل هاد العلاج
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