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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شواية السمك بالمهدية

شواية السمك بالمهدية

الاثنين 20 يناير 2020 - 17:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مرحبا الاثنين 20 يناير 2020 - 18:50
كنت كليت مرة وحدة معجبنيش الحال دنيا مكرفسة الجلسة غير مريحة. الباعة مدابزين غير بيناتهم. على العموم مكاينش النضام. تنصح الباعة تنضمو راسكم أو ديرو شي مسؤول عليكم نتخبوه. حاولو الديرو مساهمات باش تصلحو هداك المكان. أكيد الأمور أتكون مكلفة في البداية ولكن أتوليو تستقطبو الزبناء أكثر و كذلك نوعية الزبناء.
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