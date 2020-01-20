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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الثلوج تقطع طريق الأطلس

الثلوج تقطع طريق الأطلس

الاثنين 20 يناير 2020 - 22:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صوفية الاثنين 20 يناير 2020 - 23:02
السلام عليكم
نحمد الله و نشكره على أنه افتكرنا بالغيث و الثلوج. ان قطعت الطريق فسوف تفتح، باراكا متشكيوا الناس
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6
2 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 20 يناير 2020 - 23:14
بنادم جاهل
أخبار الطقس موجودة في خدمة الهاتف المحمول منذ 4 أيام
جريدة هسبريس نفسها تكلمت عن الموضوع أول أمس
نافذة الأرصاد المغربية تضمنت بلاغات متعددة عن الطرق...
ومع ذلك بنادم خاصوا يخرج ويسافر في وقت غير مناسب
ومن بعد:
يتباكى مطالبا بفتح الطريق له
راه الطريق تفتح ثم تمتلىء بالثلوج مباشرة بعد مرور الكاسحة
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8
3 - دراز الاثنين 20 يناير 2020 - 23:18
يجب على المخزن ان يوقف الثلوج او يمنعه لنقضي اغراضنا والرجوع لمنزلنا
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7
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