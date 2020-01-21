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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الطريقة القادرية البودشيشية

الطريقة القادرية البودشيشية

الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كل بدعة ضﻻلة. الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:40
الفقير او المتصوف ، كان رمز المحبة البساطة لباسهم المرقعات ، ﻻ يملكون اي شيء ، اما اﻻن أصبحت الزويا رمز اﻻفتخار والكبرياء ..! لبسوا لباس اﻻمراء ، سيارات فارهة، عمارات، أراضي... !! ﻻيغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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6
2 - اجديك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:50
جميع الطرق التي تهدب النفس وتبني الأخلاق والقيم مرحبا؛ طبعا تماشيا مع الفرض والسنة؛ لكن ما يتير بعض المخاوف هو تقديس شخص ما وهدا ليس من ديننا الحنيف؛ كما أن الطريقة التي تجعل الإنسان يخرج عن صوابه من خلال لهجات وطقوس مبالغ فيها تجعل الانسان العاقل يتحفظ عن هاته الطرق؛ فالدكر يكون في هدوء وفي تعقل حتي نعي ما نقول عوض الميل الي عادات وتقاليد مبالغ فيها احيانا وهدا من شأنه كدلك ان يجر بعض المستويات الضعيفة الي الانحراف عن السنة النبوية؛ صححوني ان كنت قد أخطأت من فضلكم....
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3 - حسن النتيفي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:02
هناك القرأن الكريم تنزيل رباني و السنة النبوية الشريفة ما دون هدا فهو بيع وثراء على حسب الضعفاء و ضعفاء الإيمان بالله العلي العظيم و ملأ الفراغ والسلام
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