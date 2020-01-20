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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عصابة موظف بالبرلمان

عصابة موظف بالبرلمان

الاثنين 20 يناير 2020 - 21:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خليلوفيتش الاثنين 20 يناير 2020 - 22:02
هادشي خطير اللي كتقول السيدة لأنه إذا كان صحيحا فاطراف عديدة يجب معاقبتها إبتداءا من الدائرة الأمنية و هلما جرى. و يجب فتح تحقيق فوري في هاته الواقعة و نقف بجانب هاته المرأة إن كانت حقا مظلومة و لو بحملة فيسبوكية.
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2 - %%%% الاثنين 20 يناير 2020 - 22:08
pays de droit et de loi c ca votre slogan a la télé et dans tous les meeting les conférences les congés et séminaires et j en passe . vous voilez la face ou vous mentez sur qui .la réalité est autre et ceci n est qu un échantillon.
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3 - houssam الاثنين 20 يناير 2020 - 22:09
اللهم انا هذا منكر . اليس هذا ظلم و شطط . اين الامن
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4 - Omar الاثنين 20 يناير 2020 - 22:09
اللهم ان هذا منكر
واش هادي دولة ولا غابة؟
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5 - romio الاثنين 20 يناير 2020 - 22:10
ليك يوم يا ظالم
مادا سيقول لربه..
الدنيا زائلة بمنازلها وقصورها..
.لا أحد فوق القانون
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6 - حفيظة الاثنين 20 يناير 2020 - 22:14
يجب تطبيق القانون عليه خاصة على مثل هؤلاء اللذين يتعنون بمناصبهم الحبس 5 سنوات
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7 - عزالدين لعيون الاثنين 20 يناير 2020 - 22:17
ان عتقدت في لأول انه مشكيل بين لكاري والمكتري ولكن لأن فهمت هدي سيبة والحكرة اتمنى من الله ان يسمع دعوت المظلوم وهيا لا ترض.ان يأخذ الحق
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