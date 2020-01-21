كواليس أغنية سلمى رشيد

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كُتّاب وآراء
كواليس أغنية سلمى رشيد
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - خالد الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:05
مزيدا من الاغاني و الرقص فهو سبب تقدم الامم و رخائها. بالغناء سنصل ان شاء الله للمريخ و سنقضي على البطالة و الفقر و سيصبح بلدنا ينافس البلدان الاخرى في التطور و الصناعة و التعليم والصحة. بالغناء سنصلح البنية التحتية المهترئة و نبني المعاهد و المصانع و.... غريب أمرك يا وطني والاغرب هو ذكاء المسؤولين عن هذا البلد
2 - بودنيب الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:39
تقول السيدة ...انتاج ضخم للقناة الثانية ..... القناة الثانية تعيش ازمة مالية خانقة منذ عده شهور وفي نفس الان تخصص ميزانية ضخمة لانتاجات ضخمة صراحة لم نعد نفهم اي شيء في مؤسساتنا المحترمة
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