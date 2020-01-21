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كُتّاب وآراء
غزو البضائع التركية
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 12:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغربي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:14
والله نفس الحال هنا في السعودية الخردوات الصينية غزت الأسواق السعودية من الأجهزة الإلكترونية الملابس قطع الغيار السيارات
أدوات البناء
حتى الملابس التركية نفس الشيء
ومشكلتنا في المغرب دائما ننظر للمنتوج المحلي ليسى بالجودة
فمتى نقتنع بجودة منتوجنا
مرة أكتشفت هنا كان عندي ريموت التحكم في السيارة فلاحظت أنه من صنع مغربي
إذا كانت الدولة المغربية تراقب الجودة وتضع قوانين
وعقوبات صارمة فستكون الجودة وستكون المنافسة
لكن المسؤولون عندنا في المغرب يراقبون غير الزيادة في الأسعار ورفع الضرائب على أبناء البلد ويمكن الغائها على المستورد والمستثمر الأجني
أدوات البناء
حتى الملابس التركية نفس الشيء
ومشكلتنا في المغرب دائما ننظر للمنتوج المحلي ليسى بالجودة
فمتى نقتنع بجودة منتوجنا
مرة أكتشفت هنا كان عندي ريموت التحكم في السيارة فلاحظت أنه من صنع مغربي
إذا كانت الدولة المغربية تراقب الجودة وتضع قوانين
وعقوبات صارمة فستكون الجودة وستكون المنافسة
لكن المسؤولون عندنا في المغرب يراقبون غير الزيادة في الأسعار ورفع الضرائب على أبناء البلد ويمكن الغائها على المستورد والمستثمر الأجني
2 - مغربية الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:25
تماما غزو،غزو السلع الإسبانية زائد السلع التركية،معامل تغلق،شباب معطل.أين حماية الإقتصاد الوطني؟
3 - المرابط . الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:26
على المغرب إعادة النظر في علاقته الاقتصادية مع تركيا . واللتي لم يجني من سوى الخراب الاقتصادي والاجتماعي. والتركيز على افريقيا .خصوصا الحلفاء الاوفياء للتحقيق التكامل الاقتصادي. دون إغفال محور الإمارات السعودية ومصر لانه الأقرب إلى مصالح المملكة الاقتصادية وإن كانت هناك مطابات سياسية ممكن تجاوزها .خصوصا مع مستجدات الملف الليبي و تهميش حكومة السراج لدور المغرب في إبقائها على قيد الحياة كل هده المدة .
4 - مواطن الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:46
ضحيو شويا من ارباحكم التي تقوق 100 في 100 و نقصو من الاثمنة غدي تبيعو ويكون عندكم الرواج .
الناس كتتبع الجودة و يكون الثمن بعض الشئ مناسب.
الناس كتتبع الجودة و يكون الثمن بعض الشئ مناسب.
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