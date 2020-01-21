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كُتّاب وآراء
دروس الدعم والتقوية
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ZakariaJ الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:39
ترجمة "دروس الدعم والتقوية" او ما يسمى السوايع الإضافية الى اللغة الألمانية هي " الرشوة".
المعلمين و الأساتدة يقومو بالخدمة ديالهم و اللي بغا يتاجر فالتلاميذ يشوف ليه شي حرفة أخرى.
والأساتدة اللي كيعطو السوايع الإظافية تفرض عليهم ضريبة إظافية. و يجب الإكتار من زريارة المفتشين لهاد الناس
الى كان ضروري ف يسمح فقط للطلبة ب إعطاء الدروس للدعم.
التلاميد بينتهم يكونو مجموعات و الأباء يخصصو الوقت لأبناءهم،
المعلمين و الأساتدة يقومو بالخدمة ديالهم و اللي بغا يتاجر فالتلاميذ يشوف ليه شي حرفة أخرى.
والأساتدة اللي كيعطو السوايع الإظافية تفرض عليهم ضريبة إظافية. و يجب الإكتار من زريارة المفتشين لهاد الناس
الى كان ضروري ف يسمح فقط للطلبة ب إعطاء الدروس للدعم.
التلاميد بينتهم يكونو مجموعات و الأباء يخصصو الوقت لأبناءهم،
2 - استاذ الثلاثاء 21 يناير 2020 - 14:47
صراحة انا تاندير السوايع و لكن محرم على نفسي ندير السوايع لشي تلميذ تانقريه ولا ديجا قريتو و لا تايكون تايقرا ف المؤسسة اللي أنا فيها ..ولكن كاين مشكل الناس ما عارفينوش انا تاندير الدعم ف المؤسسة اللي خدام فيها ف المادة ديالي فابور لأي واحد بغا مع ذلك تايجوني 10 و لا 12 و أغلب اللي تايجيني ما محتاج اصلا الدعم يعني الدراري عزيز عليهم يديرو السوايع بالفلوس تايفتاخرو بيها ..أنا مع قانون يجرم انو الاستاذ يدير الدعم بالفلوس لتلميذ تايقريه لأنني أنا شخصيا تاندير نفس الشرح و الدرس يعني لاش غاذي تجي تعاود عندي درس انا ديجا درتو .. بزااف ديال الدراري تايقولو كاين اساتذة الا ما درتيش عندو دعم ما تجيبش النقطة و هاذ الاستاذ ف رأيي خاصو يتحاسب لأنو هذا ما بقاش أستاذ الأستاذ راه أولا حامل قيم...من حق الاستاذ يدير الدعم المؤدى عنه ولكن جريمة أخلاقية أنو يدير الدعم بالفلوس لتلاميذو هذا يعني أنه ما تايقريش ف القسم العمومي .. شخصيا جاوني تلاميذ بغاو الدعم ف المؤسسة اللي انا فيها (ماتانقريهومش هاذ العام قريتهم العام اللي فايت) قلت ليهم ندير ليكم الدعم ف المؤسسة مرة اسبوعيا مجانا ماجاني حد حلل وناقش
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