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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جنازة عبد القادر اعبابو

جنازة عبد القادر اعبابو

الثلاثاء 21 يناير 2020 - 17:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الناسك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 17:57
#جلجامش العظيم
يا صديقي ..
من ذا الذي يستطيع أن يقهر الموت ؟

الآلهة وحدهم هم الذين يعشون إلى الأبد مع الشمس ، أما البشر فأيامهم معدودات وكل ما عملوا عبث يذهب مع الريح..
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