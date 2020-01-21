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كُتّاب وآراء
إقالة محمد فاخر
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مدرب يحترم الثلاثاء 21 يناير 2020 - 20:53
فاخر اكبر مدرب متوج في تاريخ المغرب :البطولة المغربية 5 مرات (مرتان مع اكادير,مرتان مع الرجاء,مرة مع الجيش),5 مرات فائز بكاس العرش (3 مرات مع الجيش+مرتان مع الرجاء),بطل المغرب القسم2 (نهضة سطات) كما فاز بكاس الكاف مع الرجاء.هاته المرة تجمعت ظروف كثيرة جعلت النتائج تغيب,اصابة اللاعبين,عدم تقبل الجمهور تعويضه لغاموندي وعدم اشرافه على استعدادات قبل بداية الموسم
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