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كُتّاب وآراء
بين النفوذ والاعتداء
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - بر الامان الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:16
الله اهديك السيد الموضف بالبرلمان يد الله عليا على الظالمين والقضاء المغربي لا يهزأ فعد الى رشدك وتحلى بسلوك تحترم فيه وضيفتك واطلب الصلح والصفح الجميل فهذا شيم الرجال فكن رجلا ........!
2 - ليس ببرلماني الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:19
ا لمعتدي, ايها الناس ليس برلماني ولن ينتخب عليه فهو موضف في البرلمان يعني بالدارجة كاتب وليس برلماني ,هذا تصحيح للناس الذين يظنون ان اي واحد يشتغل داخل قبة البرلمان فهو برلماني
4 - ssi mohamed beni mellal الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:34
ليس من حق البرلماني الضرب لمرأة مسنة و جب على القانون ان يتدخل ولكن ان كان هنالك تنازع على ملكية ارض او منزل فوجب الاشارة الى ذلك فكم من مظلوم اصبح ظالما في محاولة لاسترجاع حقه
5 - بنكبور الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:56
و يقولون هذا هو بلاد الحق و القانون....
و الذي خفي كان أعظم.
حسبنا الله و نعم الوكيل
و الذي خفي كان أعظم.
حسبنا الله و نعم الوكيل
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