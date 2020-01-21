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كُتّاب وآراء
تسعيرة طاكسيات طنجة
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 21:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطنة مغربية الثلاثاء 21 يناير 2020 - 22:28
هذا المبلغ اي 7 دراهم من سنوات عندنا في مدينة القنيطرة
الله غالب
الله غالب
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