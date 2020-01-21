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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وتصفيات المونديال

مغاربة وتصفيات المونديال

الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:03

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المكناسي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:19
Notre équipe nationale a la chance de passé mais je vois on se moment nous sommes très faible. Je supporterais l'Algérie c une grande nation de foot.
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2 - خبير كروي الثلاثاء 21 يناير 2020 - 23:43
بالتوفيق للفريق الوطني في مواجهة غينيا و السودن. و كينيا بيساو
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3 - footeux الأربعاء 22 يناير 2020 - 00:03
لست متفائل !!! ماذا فعل المدرب منذ مجيئه ؟؟؟ لا شيئ ، وماذا يقول ؟؟ لا يجد عنده ميسي أو رونالدو !!! المدرب الدي يستنى حتى يكون عنده ميسي أو رونالدو لكي يبني فريق فهو مدرب فاشل والدليل القاطع ماذا فعل منذ مجيئه ؟؟ لا شيئ المشكل فينا نحن هذا المدرب يستغل غباء مسؤولينا
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