24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/01/2020
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- بن بيه يدعو إلى تأصيل "المواطنة السعيدة" لصدّ الفكر المتطرف
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة
- منصف الدراجي
- سعيد الناصري
- شغب وعنف بملعب أكادير
إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية (5.00)
القضاء المغربي يقرر التصفية القضائية لممتلكات مسؤولي "سامير" (5.00)
- القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب - (72)
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة - (71)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (62)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (50)
- منظمة تطالب أستراليا بإقناع الملك لإعادة تشجير الغابات المحروقة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شغب وعنف بملعب أكادير
الأربعاء 22 يناير 2020 - 11:55