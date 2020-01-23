24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/01/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة
- هولندي أرعب أولاده طيلة 9 سنوات .. تفاصيل مشوقة
- أزارو يغادر الأهلي نحو تجربة جديدة في السعودية
- رواية زوجة المحامي
- شغب وعنف بملعب أكادير
تقرير يشخّص انتشار المضاربة والريع وهشاشة العقار في المغرب (5.00)
"يد المغرب" تقهر الرأس الأخضر وتقترب من التأهل إلى كأس العالم (5.00)
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة (5.00)
- زواج فاتحة أم نزوة عابرة؟ .. زوجة المحامي تكشف مستجدات مثيرة - (121)
- "إنزال كبير" لمحاميي الدار البيضاء يشعل قضية "الخيانة الزوجية" - (76)
- "بلطجي البرلمان" يتحدى القضاء .. والضحية تستنجد بالملك والحموشي - (76)
- البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة - (44)
- تأسيس جبهة جديدة للدفاع عن القضية الأمازيغية - (34)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسامة تخط البسمة
الخميس 23 يناير 2020 - 08:51