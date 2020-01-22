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كُتّاب وآراء
ترسيم الحدود البحرية
الأربعاء 22 يناير 2020 - 21:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - متقاعد الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:36
كل ما يتعلق بالأراضي المغربية من طنجة إلكويرة خط أحمر!!! على أي الشكر والتقدير والاحترام إلى جميع السادة البرلمانيين بكل أطيافهم مع الحكومة للاتفاقية بلا معارظ لرسم حدوده المغربية رغم كيد الكائدين!!! كان في أوقات مظت نعطي قيمة لمن لا قيمة له!! الآن يجب التعامل بصرامة مع كل من سولت له نفسه اعتبار المغرب بلد مسالم!!! كنا في وقت من الأوقات نعطي قيمة من لا قيمة له!! لكن اليوم شيء آخر المغرب ساءر في طريق النمو بكل المقاييس!!! سنفاجء من يعتبرونها ظعفاء!! اللهم إني بلغت!
2 - وطني الأربعاء 22 يناير 2020 - 22:55
تفعيل عملية تحديد الحدود البحرية المغربية حق مشروع لا غبار عليه ومن قال غير هذا من بعض الجيران فهذا هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا بد لكم أن تحاوروهم من موقع القوة والعزة وليس من منطق الضعف والهوان
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