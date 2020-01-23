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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عبيابة ومؤتمر برلين

عبيابة ومؤتمر برلين

الخميس 23 يناير 2020 - 20:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - القنيطري الخميس 23 يناير 2020 - 21:10
الحكومة الشرعية اللبية خلقت في الصخيرات وعندما أرادت هذه الحكومة طلب المساعدة العسكرية من تركيا تدخلتم في شأنها بقول لا للتدخل في ليبيا !!!! يعني ترفضون شرعية الحكومة الشرعية التي تأسست في الصخيرات !!!! هل المغرب مستقل في قرارته أم تابع لهنود شبه الجزيرة ؟؟؟
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2 - محمود الخميس 23 يناير 2020 - 21:10
هذ السيد يضن و يخيل له أن مشكل ليبيا هو مشكل الإحتجاجات في جرادة ،فك غير المشاكل ديالك أش داك ليبيا المسلحة حتى الأسنان .
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3 - Nadal الخميس 23 يناير 2020 - 21:25
لم يتم استدعاء المغرب يحيلنا على مسلمتين : الدولة المغربية دولة ضعيفة اقليميا و دوليا تتميز بالتبعية فقط لفرنسا كفاعل و متحكم حقيقي في الساحة. ثم فشل الدبلوماسية المغربية الغائبة دائما عن الساحة الدولية التي من المفروض أن تكسب مصالح وطنية (دبلوماسية المصالح الشخصية و التعريجة). تعلموا من تركيا التي تخدم شعبها.
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