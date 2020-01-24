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كُتّاب وآراء
رياضي مغربي يتحدى ريكو
الجمعة 24 يناير 2020 - 10:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - abdel74 الجمعة 24 يناير 2020 - 12:51
ليس القوي من صرع الناس وغلبهم وإنما القوي من غلب نفسه
2 - حسن الجمعة 24 يناير 2020 - 13:00
سلام واش اخوي بالنيتك بغي تواجه مع ريكو .رحم الله عبدا عرف قدره.انا كنشجعك ولكن الانسان خسو اعرف قدرو وبرك من الخيال وبلابلا
3 - deutschland الجمعة 24 يناير 2020 - 13:02
أحترم تحديك لريكو وأحترم شجاعتك ...لكن....نعل شيطان أصديقي لقضية عندك خاسرة
والسلام عليكم
والسلام عليكم
4 - هولندي الجمعة 24 يناير 2020 - 13:07
أو أصحابي دزتي ديركت الريكو .... واش كادوي معقول و لا كتمزه...
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