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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رياضي مغربي يتحدى ريكو

رياضي مغربي يتحدى ريكو

الجمعة 24 يناير 2020 - 10:41

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - abdel74 الجمعة 24 يناير 2020 - 12:51
ليس القوي من صرع الناس وغلبهم وإنما القوي من غلب نفسه
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2 - حسن الجمعة 24 يناير 2020 - 13:00
سلام واش اخوي بالنيتك بغي تواجه مع ريكو .رحم الله عبدا عرف قدره.انا كنشجعك ولكن الانسان خسو اعرف قدرو وبرك من الخيال وبلابلا
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3 - deutschland الجمعة 24 يناير 2020 - 13:02
أحترم تحديك لريكو وأحترم شجاعتك ...لكن....نعل شيطان أصديقي لقضية عندك خاسرة
والسلام عليكم
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4 - هولندي الجمعة 24 يناير 2020 - 13:07
أو أصحابي دزتي ديركت الريكو .... واش كادوي معقول و لا كتمزه...
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5 - moundir الجمعة 24 يناير 2020 - 13:22
الحمدلله على نعمة العقل .......!!!!!!
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