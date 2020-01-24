24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا (5.00)

  2. شبكة تنادي بالحد من الفساد في الصفقات العمومية بقطاع الصحة (5.00)

  3. المنظمة العلوية تطلق برنامج دعم مشاريع مكفوفين (5.00)

  4. الهيني: الشكاية بضحية المحامي "مسرحية" للتنازل عن إثبات النسب (5.00)

  5. إيقاف خليجيين ومغربيات بتهمة الدعارة قرب مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة واللغة الانجليزية

مغاربة واللغة الانجليزية

الجمعة 24 يناير 2020 - 12:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الجمعة 24 يناير 2020 - 15:59
السلام على الجميع،
كل شخص أدلى برأيه إلا وأدخل كلمات فرنسية في حديثه، إلا إثنان فقط:
آخر شاب، لم ينطق ولو بكلمة أجنبية واحدة.
والثاني، هو أخونا المنحدر من الشرق الأوسط.
أما باقي المتدخلين كلهم وقعوا في أخطاء من أجلها يلومون أناسا آخرين.
شكرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - hamidou الجمعة 24 يناير 2020 - 16:21
نصيحة للله علمو ولادكم اللغة الفرنسية وخصوصا الانجليزية اللي معندوش اللغة وخا يكون عندو باك بلس سات مكينش اللي يتسوق ليه في عالم الشغل
وبراكة مانكدبو على رواحنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - لغويات الجمعة 24 يناير 2020 - 16:26
اول معلق كيطالب بترك اللغات الاجنبية والكلام بالامزيغية اوا وانت يا سي "par contre" منين جبتها هذه الكلمة وثانيا لمذا تتحدث انت بالعربية. اين تركت لغتك الاصلية اللي انت وامثالك متشبتين بها.
التعليق الاخير واللي هو صائب واراه منطقي في نظري وشخصيا لا ٱرى عيبا في تعلم اللغات والتعبير بها مثلا في مخاطبت اخرين يتقنونها والكتابة بها لان اللغة اذا تركتها نسيتها.فمثلا جيلنا (جيل الخمسينيات) الذي كان يتقن الحديث بالفرنسية بح اليوم يفقدها ولا يتذكر منها الا القليل واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.