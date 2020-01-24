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كُتّاب وآراء
مغاربة واللغة الانجليزية
الجمعة 24 يناير 2020 - 12:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ملاحظ الجمعة 24 يناير 2020 - 15:59
السلام على الجميع،
كل شخص أدلى برأيه إلا وأدخل كلمات فرنسية في حديثه، إلا إثنان فقط:
آخر شاب، لم ينطق ولو بكلمة أجنبية واحدة.
والثاني، هو أخونا المنحدر من الشرق الأوسط.
أما باقي المتدخلين كلهم وقعوا في أخطاء من أجلها يلومون أناسا آخرين.
شكرا .
كل شخص أدلى برأيه إلا وأدخل كلمات فرنسية في حديثه، إلا إثنان فقط:
آخر شاب، لم ينطق ولو بكلمة أجنبية واحدة.
والثاني، هو أخونا المنحدر من الشرق الأوسط.
أما باقي المتدخلين كلهم وقعوا في أخطاء من أجلها يلومون أناسا آخرين.
شكرا .
2 - hamidou الجمعة 24 يناير 2020 - 16:21
نصيحة للله علمو ولادكم اللغة الفرنسية وخصوصا الانجليزية اللي معندوش اللغة وخا يكون عندو باك بلس سات مكينش اللي يتسوق ليه في عالم الشغل
وبراكة مانكدبو على رواحنا
وبراكة مانكدبو على رواحنا
3 - لغويات الجمعة 24 يناير 2020 - 16:26
اول معلق كيطالب بترك اللغات الاجنبية والكلام بالامزيغية اوا وانت يا سي "par contre" منين جبتها هذه الكلمة وثانيا لمذا تتحدث انت بالعربية. اين تركت لغتك الاصلية اللي انت وامثالك متشبتين بها.
التعليق الاخير واللي هو صائب واراه منطقي في نظري وشخصيا لا ٱرى عيبا في تعلم اللغات والتعبير بها مثلا في مخاطبت اخرين يتقنونها والكتابة بها لان اللغة اذا تركتها نسيتها.فمثلا جيلنا (جيل الخمسينيات) الذي كان يتقن الحديث بالفرنسية بح اليوم يفقدها ولا يتذكر منها الا القليل واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
التعليق الاخير واللي هو صائب واراه منطقي في نظري وشخصيا لا ٱرى عيبا في تعلم اللغات والتعبير بها مثلا في مخاطبت اخرين يتقنونها والكتابة بها لان اللغة اذا تركتها نسيتها.فمثلا جيلنا (جيل الخمسينيات) الذي كان يتقن الحديث بالفرنسية بح اليوم يفقدها ولا يتذكر منها الا القليل واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
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