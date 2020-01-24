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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الوظيفة بين العام والخاص

الوظيفة بين العام والخاص

الجمعة 24 يناير 2020 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عزالدين لعيون الجمعة 24 يناير 2020 - 18:40
اعتقد ان بعد بدأ لاشتغال في وضيفة العمومية بي تعاقد لم يعد هناك فرق.ومن الأحسن القطاع الحر
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2 - aziz agadiri الجمعة 24 يناير 2020 - 18:53
بالنسبة البيبليك ابوت انبت ،ولو طارت معزة ضامن التغطية الصحية و الزيادة مع مرور السنوات و التقاعد حتى الممات ،أما الخاص تامارا أو التكرفيص أو العبودية و ايلا و التبركيك و الشرية ويلا مافيك انفع ادفع يعني ايلا شرفتي الصابونة، او زايدون مادايماش
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