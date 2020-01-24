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كُتّاب وآراء
الخيانة الزوجية
الجمعة 24 يناير 2020 - 17:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - ملاحظ الجمعة 24 يناير 2020 - 18:23
الخيانة الزوجة سبب من اسباب البعد عن المنهاج الرباني الذي شرع واباح التعدد والمجتمع اناني يرفضه شريعة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعقل لزوجة ترضى بخيانة زوجها مع العشرات وترفض ان يعدد مع واحدة في الحلال
2 - Oasma الجمعة 24 يناير 2020 - 18:27
سلام اودي الي بنت ناس تتبق بنت ناس أم بنت زنق تاتبق بانت زنق
3 - نوفل الجمعة 24 يناير 2020 - 18:29
لا أفهم مادا يعنون بالخيانة...هل السرقة؟ هل مضاجعة حميمية كانت ستؤول إلى فلانة لغرض النسل والديمواغرافية المنصوص عليها في دفتر التحملات مع أداء جميع مصاريف السكن و العيش و التحمل العائلي ... ثم تحويل طريقها إلى فرتلانة من اجل الحب!... الممنوع و لا احد يستطيع إليه سبيلا...الا الخليجيون و لبانضية...
4 - الحسين الجمعة 24 يناير 2020 - 18:31
بعض شباب والشابات المغاربة وخاصة جيل 2m
دوزيم يحصدون نتائج افلام التركية والمكسيكية
وما سيأتي أعظم حين لا تفيد لا خطبة الجمعة ولا موعظة عالم اللهم استرنا بسترك الجميل.
دوزيم يحصدون نتائج افلام التركية والمكسيكية
وما سيأتي أعظم حين لا تفيد لا خطبة الجمعة ولا موعظة عالم اللهم استرنا بسترك الجميل.
5 - عزالدين لعيون الجمعة 24 يناير 2020 - 18:32
ليس هناك مبرر للخيانة الزوجية أو خيانت لأمانة والخيانة جميع الديانات تحرمها. ومن لم يخشى الله فيمكن أن يفعل اي شيء.اتمنى من الله ان يحفظنا في مالينا وعرضنا .
6 - أكاديمي الجمعة 24 يناير 2020 - 18:40
سبب تفشي ظاهرة الخيانة الزوجية وهو الهاتف المحمول السلام عليكم
7 - راي الجمعة 24 يناير 2020 - 18:53
في نضري، الخيانة في اخر المطاف ما هي الا إسقاط لشيء غير سوي في العلاقة الزوجية و بدل تصحيحه يذهب الشخص إلى ما هو متوفر و ما يشبه الذي يصبو اليه.
قد يكون الفقر، التحنقيز، .... ولكن المشكل الأساسي يكمن في عدم الرضا، عدم الخضوع للواقع، الاذعان للشهوات و النزوات و محاولة إثبات الذات و القدرة على فعل الغير عادي، اضافة إلى البلية.
قد يكون الفقر، التحنقيز، .... ولكن المشكل الأساسي يكمن في عدم الرضا، عدم الخضوع للواقع، الاذعان للشهوات و النزوات و محاولة إثبات الذات و القدرة على فعل الغير عادي، اضافة إلى البلية.
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