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كُتّاب وآراء
احتفالية ودادية جميلة
الجمعة 24 يناير 2020 - 20:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أمين الجمعة 24 يناير 2020 - 21:21
الصراحة ما كنتفرجش في كرة القدم بكثرة و لكن و الله هذا المنظر المهيب جاب ليا التبوريشة . شكرا لأنكم تعطون صورة حضارية على جمهوركم بدرجة أولى و من خلالها تعطون صورة جميلة على تحضر و رقي الشعب المغربي .فمرحبا بكل أشكال الاحتفال بعيدا عن الشغب الذي يقلب الصورة من اجمل إلى أبشع.
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