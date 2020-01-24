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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفالية ودادية جميلة

احتفالية ودادية جميلة

الجمعة 24 يناير 2020 - 20:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أمين الجمعة 24 يناير 2020 - 21:21
الصراحة ما كنتفرجش في كرة القدم بكثرة و لكن و الله هذا المنظر المهيب جاب ليا التبوريشة . شكرا لأنكم تعطون صورة حضارية على جمهوركم بدرجة أولى و من خلالها تعطون صورة جميلة على تحضر و رقي الشعب المغربي .فمرحبا بكل أشكال الاحتفال بعيدا عن الشغب الذي يقلب الصورة من اجمل إلى أبشع.
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