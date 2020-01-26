24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/01/2020
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:25
|13:45
|16:31
|18:56
|20:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- هل أنت من محبي العطور؟ .. هذه طريقة وضع الروائح الطيبة
- وقائع تاريخية تربط استقرار الحكم بالولاء القبلي والكفاءة السياسية
- زعيم المعارضة الفنزويلية "يكافئ" المغرب بزيارة مرتقبة إلى الرباط
- حركة المسافرين تنتعش في مطار "أكادير - المسيرة"
- طيور النورس تتحدى التهميش برسم لوحات فنية في سماء الصويرة
بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)
مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب (5.00)
الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام" (5.00)
- التعادل مع الترجي بتونس يضع الرجاء في ربع نهاية "أبطال إفريقيا" - (67)
- مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب - (60)
- توزيع 126 سنة سجنا على سراق "ساعات الملك" - (52)
- اليوسفي: "حكومة التناوب" تحملت إرثاً ثقيلاً لإرساء إصلاحات كبرى - (51)
- رئيس الحكومة يصدم ضحايا "باب دارنا" .. والدفاع يرفض "الاستفزاز" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار ورش ثانوية
الأحد 26 يناير 2020 - 12:26