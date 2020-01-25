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كُتّاب وآراء
حريق مرآب حافلات بالبيضاء
السبت 25 يناير 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - من روما السبت 25 يناير 2020 - 23:10
التدخل البطئ في كل مرة نفس السيناريو الله يلطف بنا وصافي
2 - Younes الأحد 26 يناير 2020 - 00:03
تبارك الله على رجال الوقاية المدنية و المطافئ داءما آخر من يأتي. لا اعتقد انهم سيفلتون من دعاوي الناس عليهم !
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