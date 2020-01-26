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كُتّاب وآراء
رصاص الشرطة في سلا
الأحد 26 يناير 2020 - 17:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - salmaoui الأحد 26 يناير 2020 - 17:13
مشكلة المرضى النفسيين او العقليين مشكلة عويصة جدا ، و قانون واحد لن يؤطرها، فكل حالة لها وضعها الخاص، و كل فئة يجب ان يكون لها قانون ووضع خاص... هناك حالات مسالمة جدا و لا تؤذي احد و هناك حالات خطيرة على نفسها و المجتمع، الظاهرة مقلقة جدا و وجب وجود حل جذري لها
2 - tariq الأحد 26 يناير 2020 - 17:15
اللهم ان هذا لمنكر السيد يحاول ان يقتل الشرطي على أساس ان الشرطي ليس انسان ويقولون انه ضحية
3 - Simo الأحد 26 يناير 2020 - 17:15
هاد المجرم باين كيكريسي من مول الحانوت و جر باش يشري الكيف. نوغمال عائلته تحاول تغطي عليه و تقول مريض. يستحق الإعدام هو و أمثاله ف نظري.
4 - مروان الأحد 26 يناير 2020 - 17:15
لو كان ولدك ولا خوك هو لي تضرب ولا مات كاع مكنتي تدوي على لي ضربو هكا
واحد هاج بسيف مهرس حانوت ضارب شرطي و حنا خصنا نحسو بالتضامن معاه
ادا مريض علاش عندو سيف و عارف كفاش يضرب به
هضرة خاوية . عرض حياة المواطنين و الشرطة للخطر لي قلب على شي حاجة يلقاها .
ماشي فين ما البوليس يشدو شي حد تقولو مريض .
واحد هاج بسيف مهرس حانوت ضارب شرطي و حنا خصنا نحسو بالتضامن معاه
ادا مريض علاش عندو سيف و عارف كفاش يضرب به
هضرة خاوية . عرض حياة المواطنين و الشرطة للخطر لي قلب على شي حاجة يلقاها .
ماشي فين ما البوليس يشدو شي حد تقولو مريض .
5 - adama الأحد 26 يناير 2020 - 17:16
قالت لك، البوليس تهجم عليه!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واش السيد باين في الصورة يتضارب مع رجل الأمن والأخت تقول تهجموا عليه!! قالت هو بغى غير ١٠ دراهم، زعما راه السيد شفار عادل و يسرق ما يحتاجه....
الله يلعن للي مايحشم. الجهل ثم الجهل وما أدراك ما الجهل... نخر أمتنا و عشش في جيناتها!
واش السيد باين في الصورة يتضارب مع رجل الأمن والأخت تقول تهجموا عليه!! قالت هو بغى غير ١٠ دراهم، زعما راه السيد شفار عادل و يسرق ما يحتاجه....
الله يلعن للي مايحشم. الجهل ثم الجهل وما أدراك ما الجهل... نخر أمتنا و عشش في جيناتها!
6 - dokalli الأحد 26 يناير 2020 - 17:16
باك هاز سيف اقد اقتل اي شخص و اقد اقتل حتى انتي. باك مجرم استحق الاعدام بحال هاد لمجرمين مخاسهمش اعيشو في هاد المجتمع . كن كان في شي دولة اخرى ايطلقو عليه 20 قرطسة في راس بدون رحمة . مزال هادوم عطاوه فرصة امبغاش احشم. تحية لشرطة
7 - عادل امريكا الأحد 26 يناير 2020 - 17:16
في متل هده الحالات توجب على الشرطة استعمال السلاح الكهربائي stun gun لتشل حركته بدلًا من الرصاص لذا يجب على الشرطة توفير هد السلاح للضباط لانه جد فعال أما بخصوص الحالة فالسيد مريض نفسيا ولازم يتعالج.
8 - زواقي الأحد 26 يناير 2020 - 17:16
من الصعب تصديق حرارة الدفاع على مجرم خطير روع الجيران وتعدى على الأمن في واضحة النهار . قليل من الحياء أيها المدافعون. اتقوا الله. كان أولى بكم التبرأ من هذا المجرم الخطير.
9 - مغربي الأحد 26 يناير 2020 - 17:17
استعمال السلاح الناري ضروري أمام هده الحالة الصعبة لشخص هائج لا يمكن ولا يستطيع أحدا توقيفه . حياة المواطنين والشرطة هي الأولى
10 - حقوقب الأحد 26 يناير 2020 - 17:17
إن الشرطة لم تتهجم عليه. بل أرادت توقيفه لانه كان في حالة هيجان. وكان سوف يسبب خطر على العموم.
11 - الحظر واجب الأحد 26 يناير 2020 - 17:18
الشرطي لا يمكنه معرفة هل هو مريض نفسي ولا يكن مخاطرة بنفسه لذا يجب عليه رمه بالرصاص في رجلية دفاعا وحماية لنفسه وعلى أسرته ان تهتم بعلاجه وتطبيبه.
12 - مواطن الأحد 26 يناير 2020 - 17:20
إذن اي شخص يعتدي على الاخرين وممتلكاتهم نسميه مختلا عقليا؟ إذا طبقت هذه الوصفة فإن كل المجرمين مختلين عقليا ولن يدخلوا السجون
13 - charad الأحد 26 يناير 2020 - 17:20
هو يقتل ف عباد الله ماشي مشكل ، ولاكن السلطة ماديرش خدمتها ؟ و تيتموهوم هوما علا ولادهوم ! الف تحية لرجال الشرطة كنتمناو نشوفوا جميع رجال الامن بتصرفات مماتلة يلاه نحسو بالامن ف هاد المدينة و نيت ينقصوا من البشر لي معندو حتا قيمة ف هاد المجتمع ما يبني ما يصلح
14 - simo الأحد 26 يناير 2020 - 17:20
هذه روايتكم. رواية عائلة المجرم التي تبحث عن أي شيء لتدعي الظلم. فلننتظر الأبحاث من النيابة العامة التي ستفتح تحقيف وحينها نعرف الحقيقة.
15 - makaveli الأحد 26 يناير 2020 - 17:22
هضرة خاوية باش البوليس غادي يعرفوه مريض نفسي و هو محيح لا يبقاو يتفرجو فيه حتى يگزرهم و يگزر المواطنين لي دايزين و مول الحانوت و يبقاو البوليس يتفرجو فيه و نتوما تبقاو على خاطركم حيت كريض نفسي ..شحال من واحد كيدير الزبايل و الكوارث و فاش كيحصل كيسبك واسو بدوك الوريقات ديال مريض نفساني ايلا مريض نفساني يمشي لمستشفى الامراض النفسية و العقلية و يهني راسو و يهنيكم و يهني البوليس و الناس من صداعو
17 - mjalwake fnew york الأحد 26 يناير 2020 - 17:22
quand le policier voit le danger il a le droit de tirer sur le criminel n,importe ou.,,,,,personelement je dis bravo a ce policier, ,,et pas de pitier pour les criminels.
18 - عائلة المجرم ليس ضحية الأحد 26 يناير 2020 - 17:23
لن و لم يكن ابدا ضحية فهو فاعل و جاني عرض حياة الناس للخطر بالاضافة الى تكسير واجهة محلات . فاي شخص يحمل سلاح ابيض بدون مبرر فهو جاني . و ننوه بعمل الشرطة التي اوقفته بكل حزم فالشرطي لا علاقة له بالاستشارة نفسية بالاضافة لما شكله من خطر علا العناصر و كدا المواطنين الذين فرو عند رؤيته في حالة هيستيريا و تجمهرو عند حضور الشرطة . الشكر الجزيل للشرطة. فهؤلاء المنافقين لن تعجبهم الا الفوضى و الكريساج فولاد ناس
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