24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. سلسلة جديدة تقرب الأطفال من معرفة تاريخ المملكة (5.00)

  2. شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. همسات أم هلوسات؟ (5.00)

  4. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

  5. أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج متدربي التوجيه

احتجاج متدربي التوجيه

الاثنين 27 يناير 2020 - 13:44

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو الاثنين 27 يناير 2020 - 17:30
تحية للمناضلين الاشاوس دفاعا عن قيمة ومكانة إطار التوجيه والتخطيط داخل المنظومة التربوية. والخزي والعار لأولئك الذين يسعون ليل نهار لتفتيت هذه الهيئة ومحاولة بناء مجدهم على أنقاضها. هيهات هيهات
واللبيب بالإشارة يفهم⁦
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - Ogardlit الاثنين 27 يناير 2020 - 17:32
حقيقة الامر ان هذه الفئة، فئة مستشاري التوجيه و التخطيط التربوي قد نالها الحيف منذ زمن بعيد وقد ان الاوان ان تنتفض ضد الحيف و الظلم اللذان طالهما من حيث عدم تحديد هوية المستشار وحرمانه من التعويضات مع كثرة المهام اسوة بزملائهم المفتشين بعد سنتين من التكوين لكليهما وعدم معادلة الدبلوم بالماستر فلا مفر من توحيد الاطار اسوة بالمتصرفين التربويين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مفتش في التخطيط التربوي الاثنين 27 يناير 2020 - 17:33
تحية لمتدربي المركز على هذه الخطوة. لايعقل أن يقابل عامين من التكوين الشاق و العالي بمركز التخطيط و التوجيه بدبلوم غير معرف و بسلم 10
مع العلم أن التكوين بمركز التخطيط و التوجيه هو من أجود التكوينات على الصعيد الوطني وللمركز عدة شراكات مع اليونيسكو.
- توحيد الاطار مطلب واقعي و أقل شيء.؛
- خريجي المركز يجب أن يستفاد منهم جيدا لتكوينهم العالي في التأطير و تقييم أداء المؤسسات
- أطالب تعيين خرجي المركز خصيصا في مصلحة التخطيط لانشال المنظومة من الفشل و الوقوق على مكامن الخلل الحقيقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - مستشار متدرب الاثنين 27 يناير 2020 - 17:39
على الوزارة تحمل كامل كسؤوليتها في يحصل مع أطر التوجيه والتخطيط التربوي ، والحيف والاقصاء الذي يطال هذه الفئة.
توحيط الإطار في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ضرورة ملحة . تحية نضالية للشرفاء سننالون مبتغاكم بإذن الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.