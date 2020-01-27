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كُتّاب وآراء
احتجاج متدربي التوجيه
الاثنين 27 يناير 2020 - 13:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدو الاثنين 27 يناير 2020 - 17:30
تحية للمناضلين الاشاوس دفاعا عن قيمة ومكانة إطار التوجيه والتخطيط داخل المنظومة التربوية. والخزي والعار لأولئك الذين يسعون ليل نهار لتفتيت هذه الهيئة ومحاولة بناء مجدهم على أنقاضها. هيهات هيهات
واللبيب بالإشارة يفهم
واللبيب بالإشارة يفهم
2 - Ogardlit الاثنين 27 يناير 2020 - 17:32
حقيقة الامر ان هذه الفئة، فئة مستشاري التوجيه و التخطيط التربوي قد نالها الحيف منذ زمن بعيد وقد ان الاوان ان تنتفض ضد الحيف و الظلم اللذان طالهما من حيث عدم تحديد هوية المستشار وحرمانه من التعويضات مع كثرة المهام اسوة بزملائهم المفتشين بعد سنتين من التكوين لكليهما وعدم معادلة الدبلوم بالماستر فلا مفر من توحيد الاطار اسوة بالمتصرفين التربويين
3 - مفتش في التخطيط التربوي الاثنين 27 يناير 2020 - 17:33
تحية لمتدربي المركز على هذه الخطوة. لايعقل أن يقابل عامين من التكوين الشاق و العالي بمركز التخطيط و التوجيه بدبلوم غير معرف و بسلم 10
مع العلم أن التكوين بمركز التخطيط و التوجيه هو من أجود التكوينات على الصعيد الوطني وللمركز عدة شراكات مع اليونيسكو.
- توحيد الاطار مطلب واقعي و أقل شيء.؛
- خريجي المركز يجب أن يستفاد منهم جيدا لتكوينهم العالي في التأطير و تقييم أداء المؤسسات
- أطالب تعيين خرجي المركز خصيصا في مصلحة التخطيط لانشال المنظومة من الفشل و الوقوق على مكامن الخلل الحقيقية.
مع العلم أن التكوين بمركز التخطيط و التوجيه هو من أجود التكوينات على الصعيد الوطني وللمركز عدة شراكات مع اليونيسكو.
- توحيد الاطار مطلب واقعي و أقل شيء.؛
- خريجي المركز يجب أن يستفاد منهم جيدا لتكوينهم العالي في التأطير و تقييم أداء المؤسسات
- أطالب تعيين خرجي المركز خصيصا في مصلحة التخطيط لانشال المنظومة من الفشل و الوقوق على مكامن الخلل الحقيقية.
4 - مستشار متدرب الاثنين 27 يناير 2020 - 17:39
على الوزارة تحمل كامل كسؤوليتها في يحصل مع أطر التوجيه والتخطيط التربوي ، والحيف والاقصاء الذي يطال هذه الفئة.
توحيط الإطار في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ضرورة ملحة . تحية نضالية للشرفاء سننالون مبتغاكم بإذن الله .
توحيط الإطار في إطار مفتش التوجيه والتخطيط ضرورة ملحة . تحية نضالية للشرفاء سننالون مبتغاكم بإذن الله .
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