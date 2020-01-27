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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيواء الحيوانات الضالة

إيواء الحيوانات الضالة

الاثنين 27 يناير 2020 - 17:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الصديق الاثنين 27 يناير 2020 - 20:33
جزاكم الله خيرا وأعانكم على فعل الخير بهاته المخلوقات البريئة
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2 - و أين المراقبة ؟ الاثنين 27 يناير 2020 - 20:42
ما وقع في الصين تبث أن سببه العيش مع الحيوانات الأليفة في وسط العائلات ...بدون شروط المراقبة الصحية ...زد على هذا صناعات غذائية غير صحية مكونة من مواد كيماوية غير صالحة للاستهلاك...!
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