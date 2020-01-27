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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حبس أستاذ تارودانت

حبس أستاذ تارودانت

الاثنين 27 يناير 2020 - 21:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أستاذ جامعي بصير الاثنين 27 يناير 2020 - 22:18
في بداية الفيديو معلمة تركت التدريس وجاءت الى المحكمة تعصبا لمعلم قام بجريمة نكراء بحق تلميذة 8 سنوات دخلت للتو الى المدرسة...
الحكم سيستأنف وأحبذ أن ترفع العقوبة حتى يرتدع بعض المعلمين الذين يجلدون أبناء المغاربة
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2 - هستيرية الجهل الاثنين 27 يناير 2020 - 22:20
ا لاستاذة المحترمة تثور ضد القانون بطريقة هستيرية في تاييد زميلها باستعمال العنف ضد اصفال في سن البراءة. لا ادري ماذا سيكون رءيك اذا وقع لاحد ابناءك ما وقع من تعدي على هذه الطفلة البريئة من الاستاد التي انت تدافعين عنه وكانك تشجعينه على الاعتداء ,اثمنى ان لا تكوني مثله او حتى انت ستنتهي في زنزانة بجواره
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