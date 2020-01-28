24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/01/2020
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:24
|13:45
|16:33
|18:58
|20:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب
- سجن بوركايز يوضح ملابسات موت عارضة أزياء
- توقيف شخصين بشبهة نقل المخدرات نحو الرباط
- "المتعاقدون" يراهنون على التصعيد بإفراغ المدارس وملء الشوارع
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب
الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" (5.00)
شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)
- جلسة مساءلة العثماني تتحول إلى تراشق بين "البيجيدي" و"الأحرار" - (123)
- الملك محمد السادس يأمر بترحيل 100 مغربي من "ووهان الصينية" - (74)
- "قيادة الأحرار" تنفي وجود صراع في شبيبة الحزب - (68)
- أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب - (65)
- القضاء يدين "أستاذ تارودانت" بالحبس والغرامة - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بطل العالم في صنع البيتزا
الثلاثاء 28 يناير 2020 - 00:49