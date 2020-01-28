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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كاريان الديبو بسلا

كاريان الديبو بسلا

الثلاثاء 28 يناير 2020 - 22:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Abdelhafid الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:06
عالام هاد الناس ، هاد السنين كاملا و نتوما ساكنين فابور .. الماء فابور الضو فابور .. ماكاتخلصوش ضرائب و دابا كاتشرطو؟
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2 - يباب رقية الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:10
كأنا بمخيات للاجئين فارين من حرب ضروس منذ سنوات...اليس المغرب بلد الاستقرار و التنمية و صادرات السيارات التي تجاوزت ايطاليا و مداخيل الفوسفاط و تحويلات المهجرين قهرا من المغاربة الى شتى بقاع الارض (مغاربة الشتات)...المغرب حقا بلد استثنائي و غريب جدا و لا يفهم..لا نعرف من يتخد القرارات و لا نرى المسؤولين الفعليين للبلد يخاطبون الشعب و يقودونه و يوضحوا الامور...بل كل شيئ سري و لا شيئ شفاف واضح...كل شيئ عبثي مزاجي..كأن المغاربة ليسوا في بلدهم بل فقط لاجئين بل حتى اللاجئين لهم حقوق و لا يعيشون القهر الذي يعيشه المغاربة الذين تكالبت عليهم قوى خارجية متعفنة من اخبث ما يوجد على وجه الارض..قوة خارجية لا اخلاق لها و لا مبادئ و لا ملة و لا دين تكره الشعوب الاخرى و لا تريد لها الخير و التقدم عفنة حتى النخاع يتشدقون علينا بحكايات التقدم الحداثة حقوق الانسان التدخل الانساني سيادة القانون المساواة و تراهم يدعمون اخبث الانظمة على الكرة الارضية و يتلذذون في رؤية تلك الشعوب ذليلة بلا لغة بلا دين بلا بوصلة بلا انتماء بلا ذاكرة فقط من اجل اشباع نزوات ذاتية و الكبرياء على الضعفاء.من هنا وضع المغرب البئيس
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3 - Yahya الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:12
نواكشوط و ضواحيها و كرم سكانها التي كتب عليها مقالا اخيرا في هسبريس تظهر انظف و احسن بكثير من الدارالبيضاء و ضواحيها و عنف سكانها!
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4 - سلام صويري الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:24
بعد تدمير البادية وفشل جميع مخططات التنمية وتكريس الفساد واللاعقاب وانهارت مقومات الدولة لجء ملايين سكان البادية الى مختلف الحواضر ليكونوا أحزمة الفقر في اغلب الحواضر وتجاوزت الوضعية الدولة وتفشى تناول المخدرات والعنف والفقر والبطالة واحتلال الملك العام !!
الغريب ان مسؤولي البلد يتجاهلون الوضعية ويطبلون بالعام زين بالطجفي وبالترشيح بكاس العالم !!
لك الله ياوطني
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5 - الحسين الثلاثاء 28 يناير 2020 - 23:28
السيد العثماني قال ان المغرب احسن من فرنسا وهل فرنسا يوجد فيه البرارك يا سي العثماني.تبيعون الاوهام للمغاربة وتظنون انكم تحصنون صنعا.
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