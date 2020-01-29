24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/01/2020
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:24
|13:45
|16:34
|18:59
|20:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- تاريخ الدولة المغربية يتأرجح بين "الإيديولوجية والإرث الخلدوني"
- النموذج التنموي والأرشيف العمومي
- وزارة الممكن من المستحيل
- بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء
- حرائق الكتب العربيّة في الأندلس
"أمودّو" ينبش في خبايا "الجينات المغربية" لسكان "جزر الكناري" (5.00)
الدفاع يتخلى عن "بيدوفيل ليساسفة".. وأزمة نفسية تصيب الضحايا (5.00)
الاتحاد الأوروبي ينتظر توافق الرباط ومدريد حول الحدود البحرية (5.00)
- أساتذة يخشون فقدان "الهيبة بالأقسام" بعد حبس "أستاذ تارودانت" - (100)
- بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء - (89)
- "صفقة القرن" .. تجميد الاستيطان والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل - (75)
- جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر "يتفوق" على الاستثمارات - (73)
- التوفيق: بناء مساجد المغرب يتطور .. و"إيزو" تتويج للرعاية الملكية - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المنتدى الإفريقي
الأربعاء 29 يناير 2020 - 12:35