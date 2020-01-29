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كُتّاب وآراء
تضامن مع أستاذ تارودانت
الأربعاء 29 يناير 2020 - 19:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - الحق. . الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:11
لم يتضامن مع اﻻستاذ اﻻ اصدقاء المهنة !! اما المواطنون يصطفون امام الحق والعدالة !! اﻻستاذ معتد ظالم سواءاً كان كما يقال نتيجةً ﻻمراض نفسية ، او نتيجة امراض السكري.او او... كما ﻻيخفى على احد انتشار المخدرات في مجموعة ممن هم محسوبون على التربية والتعليم! ! العنف بهذه الطريقة غير مقبول !وجميع القرائن ضده ! والعالم بأسره ضد العنف !!
2 - التشرميل والجهل الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:19
عندما إنقرضت العصى والضرب من طرف الاباء والمعليمن ضاعت التربية والتعليم وظهر التشرميل والجهل.
3 - حسن الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:21
الإعتداء الجسدي على الطفل هي جريمة حسب القانون في حميع دول المعمور. أنا أستغرب من مداخلات رجال التعليم أمام الملأ ودفاعهم عن معتدي على الأطفال. انا أناشد وزارة التربية والتعليم من هاذا المنبر على فصل كل أستاذ ليس له حس بحقوق الطفل و يدافع على المعتدي على الطفلة ، من تعليم أبنائنا.
4 - مواطن غيور. العدالة الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:21
السلام عليكم.
هادو ينطبق عليهم : انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
واش كنتي حاضر ملي تسلخت الدرية، و الدراري لي شهدو في المحكمة و أمام النيابة العامة وكلهم شهدوا بأنه كيسلخهم ... واش كانوا كيدبوا.
هادو لي كيشهدو كون سلخو ليهم أولادهم كون اعتاصموا أمام المكمة. العفو.
كولو كنا كنعرفوه و لم نكن بحاضرين.
خلاها عادل إمام: شاهد ما شفش حاجة!
هادو ينطبق عليهم : انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
واش كنتي حاضر ملي تسلخت الدرية، و الدراري لي شهدو في المحكمة و أمام النيابة العامة وكلهم شهدوا بأنه كيسلخهم ... واش كانوا كيدبوا.
هادو لي كيشهدو كون سلخو ليهم أولادهم كون اعتاصموا أمام المكمة. العفو.
كولو كنا كنعرفوه و لم نكن بحاضرين.
خلاها عادل إمام: شاهد ما شفش حاجة!
5 - محمود الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:34
ماذا يقول الأساتذة المحترمين المتدخلين في المعلمة التي عاقبت تلميذتها بسجنها في خزانة القسم خرجت نسيتها توفيت التلميذة إختناقا و رعبا هذا وقع بقرية أركمان بالناظور قبل بضع سنين .
هاؤلاء كان على النيابة العامة متابعتهم بتهمة إحتقار و التشويش على القضاء .
هاؤلاء كان على النيابة العامة متابعتهم بتهمة إحتقار و التشويش على القضاء .
6 - mohamed الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:36
d accord on comprend votre solidarité avec votre.vous demandez quoi? vous réclamez sa liberté?d accord et que fait on de cette fillette?soyez un peu justes; il sagir d un délit qui n a rien a voir avec vos droits;je ne comprends pas aussi le deuseme prof qui a temoigné voudrait que l etat defond ses fonctionnaires!!!! ce n est plus l etat defond ses citoyens contre toutes forme d injustice; est ce que les fonctionnaies sont des citoyens de 1ere categorie et les pauvres gens du deusime?
7 - مول الدسير الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:43
ان يكون زميلكم متفانيا في عمله ومحبا للمدرسة العمومية لا علقة له بما صدر منه في حقه تلميذته .فكم من شخص ذو اخلاق عالية ومواضب على صلاته ومتقي لله قتل نفسا بغير حق وبالترصد وسبق الاصرار.شهادتكم مردودة عليكم والسهادة لا تاخد الا من من كان حاضرا اتناء وقوع الحادتة ،وامه ايضا تعرفه جيدا ولو استدعيت للمحكمة لشهدت ايضا بان ولدها لن يقوم بتعنيف التلميذة مهما وقع.ياايها الاساتذة ان الشاهد يطلب منه ان يكون قد عاين الواقعة وحضرها من الفها الى ياءها.انكم فقط تريدون ان تنصروا زميلكم .اجوا اشروا من عندي البانان والتفاح واللمون اوبركة من لفهامات الخاوية.
8 - إبراهيم المعلم الأربعاء 29 يناير 2020 - 21:49
هاذ الاستاذ لم يتعلم من دروس علم النفس شيئا، العنف معه الاطفال ممنوع منعا باتا ولو كان المعنف أبا أو اما، للأسف بعض الاساتذة لازالوا يعملون بمنطق "انت تقتل وأنا نسلخ" تعنيف الطفل خطأ مهني جسيم يجب أن يعاقب تماما كما يعاقب الطبيب إذا تبتت مسؤوليته في خطإ طبي، الاساتذة يحتجون بأن معاقبة الأستاذ ينسف العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميذ، لكن من قال لكم أن العلاقة التربوية بين الأستاذ والتلميذ قائمة على العنف؟ إن الاستاذ حينما يستعمل العنف يكون قد أنكر المبدأ الأخلاقي الذي يؤسس التعاقد بينه وبين التلميذ، للأسف بعض الاساتذة يستغلون غياب المفتشين وعدم مراقبتهم للمؤسسات لكي يحولوا الحجر الدراسية لزنازين وغيتوهات للتعذيب، الوزارة من جانبها عليها أن تحرك المفتشين من المقاهي كي يؤدوا أدوارهم
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